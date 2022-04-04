استمرت 7 ساعات.. عملية قلب مفتوح تنقذ أربعينياً من ذبحة صدرية في الطائف

أنقذ تدخل جراحي عاجل بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مريضاً أربعينياً يعاني من آلام حادة لذبحة قلبية غير مستقرة.
وقال المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق" إن "قسم الطوارئ في المستشفى استقبل المريض الذي يعاني من أمراض مزمنة من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر، حيث بعد إجراء الفحوصات السريرية تم نقله لوحدة القسطرة من أجل إجراء قسطرة تشخيصية عاجلة للكشف عن حالته، وتبين خلالها وجود ضيق حاد بالشريان الأيسر الرئيسي يستدعي التدخل الجراحي".
وأضاف "أجرى الفريق الطبي بجراحة القلب بالمستشفى عملية قلب مفتوح استمرت لما يزيد عن 7 ساعات لتوصيل وعمل ترقيع لثلاثة شرايين تاجية بواسطة ماكينة القلب الصناعي، وبعد انتهاء العملية تم نقل المريض لقسم الرعاية المركزة الذي مكث فيها 3 أيام، ومن ثم بعد استقرار حالته الصحية تم تحويله إلى أقسام التنويم وهو في حالٍ أفضل، كما تم وضع مرحلة تأهيل بقسم العلاج الطبيعي والتأهيل".
وقاد الفريق الطبي الدكتور مروان القصاص، والدكتور حسن صلاح استشاريا القلب المفتوح، والدكتورة إيناس خليفة "الموجات الصوتية"، والدكتور محمد سعد استشاري القلب، وكل من شريف وياسر نظام الأخصائيان، والدكتور حسام الدين والفريق المعاون من استشاريي التخدير، والدكتور عبدالله الحارثي، وفريقه المعاون، ورئيس العناية المركزة.