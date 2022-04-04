استمرت 7 ساعات.. عملية قلب مفتوح تنقذ أربعينياً من ذبحة صدرية في الطائف

وأضاف "أجرى الفريق الطبي بجراحة القلب بالمستشفى عملية قلب مفتوح استمرت لما يزيد عن 7 ساعات لتوصيل وعمل ترقيع لثلاثة شرايين تاجية بواسطة ماكينة القلب الصناعي، وبعد انتهاء العملية تم نقل المريض لقسم الرعاية المركزة الذي مكث فيها 3 أيام، ومن ثم بعد استقرار حالته الصحية تم تحويله إلى أقسام التنويم وهو في حالٍ أفضل، كما تم وضع مرحلة تأهيل بقسم العلاج الطبيعي والتأهيل".