"استوديوهات MBC" تكرّس استثماراتها لوضع المنطقة على خارطة الإنتاج العالمي

يشارك في إنتاج الفيلم إلى جانب "استوديوهات MBC": شركة Capstone Entertainment Group وعلى رأسها المنتجان إيريك كيث ودايفيد هوفمان، وفي جعبتها عشرات الأفلام الهوليوودية أبرزها: Alone، Parallel Love، White Horse، Forget Me Not، Fork، Lapse of Honor، This is My Life، Girl، وغيرها.