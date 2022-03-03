"استوديوهات MBC" تكرّس استثماراتها لوضع المنطقة على خارطة الإنتاج العالمي

بعد انتهاء "استوديوهات MBC" مؤخراً من تصوير الفيلم العالمي "Desert Warrior – محارب الصحراء" بطولة النجم العالمي أنتوني ماكي والسعودية البريطانية آيشا هارت في مدينتي نيوم وتبوك السعوديتين ليُعرض لاحقاً في دور العرض هذا العام، يأتي اليوم تصوير الفيلم الهوليوودي الجديد "قندهار"، بطولة النجم جيرارد باتلر، في منطقة العُلا ومدينة جدة في المملكة ليتابع خطة MBC ويكرّس جهودها الإنتاجية في صناعة أعمال سينمائية محلية وعالمية تتخذ من المملكة منطلقاً لها.
ويحمل الفيلم الجديد "قندهار" توقيع المخرج ريك رومان ووه، ويشارك في إنتاجه إلى جانب "استوديوهات MBC"، شركة Capstone Entertainment Group التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً لها، فيما شارك في إنتاج فيلم "محارب الصحراء – Desert Warrior" شركتا JB Pictures وAGC Studios وحمل توقيع المخرج البريطاني روبرت وايات.
من جانبه، شدّد رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" وليد آل ابراهيم على أهمية هذه المشاريع الإنتاجية في المملكة لتنطلق منها إلى العالم بأسره، مما يسهم في إبراز الموقع الرائد للسعودية، ويُكرّس دورها المحوري على صعيد القطاعات الحيوية في المنطقة."
وتابع آل إبراهيم: "أتوجه بالشكر لمدينة نيوم على الدعم الكبير، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وغيرهما من المدن والمناطق التي تحتضن وتدعم إنتاجاتنا العالمية في قلب السعودية".
وأضاف آل إبراهيم: "في وقتٍ أوقفت فيه كبرى استوديوهات هوليوود التصوير وعمليات الإنتاج في معظم دول العالم بسبب الحالة التي أوجدها فايروس كورونا ومستجداته، تمكّنت السعودية من فرض نفسها كحاضنٍ للإنتاجات الدرامية والسينمائية العالمية الكبرى، وحرصت على توفير كل ما يحتاجه هذا القطاع الحيوي من بنية تحتية وفوقية، وأطقم بشرية، وتسهيلات لوجستية، ودعم غير محدود، في موازاة الرعاية والمتابعة الصحية لتوفير شروط إنتاجية آمنة تتيح جذب الاستثمارات العالمية ضمن هذا القطاع الحيوي".
وختم آل إبراهيم: "لدينا دعم مطلق من مختلف الجهات الحكومية في السعودية، والشكر موصول لوزارة الثقافة وهيئة الأفلام في السعودية، لنتمكّن من تكريس جهود MBC وخبرتها الإنتاجية الطويلة في صناعة أفلام ضخمة عابرة للحدود."
وفيما تتعاون استوديوهات MBC من خلال شراكاتها الإستراتيجية مع كبرى دور الإنتاج في هولييود والعالم لإنتاج مشاريع سينمائية كفيلمَي "محارب الصحراء" و"قندهار" الحاليين وغيرهما الكثير من الأعمال القادمة قريباً، يجري استثمار ذلك محلياً من خلال خلق فرص عمل، وإشغال للمرافق، وتدريب لمواهب وطاقات سعودية شابة في مختلف مفاصل العملية الإنتاجية.
وعلى سبيل المثال، وفّر فيلما "محارب الصحراء Desert Warrior" و"قندهار" فرص عمل لأكثر من 850 فرداً من التقنيين والفنيين المحليين في المملكة خلال فترة التصوير، إلى جانب المئات من الأدوار المساندة والثانوية والمساعدة التي شارك فيها ممثلون سعوديون فاق عددهم الـ 425 سعودياً.
وعلى صعيد الشركات المتعاقدة، تم تعيين نحو 214 شركة سعودية ومحلية متعاقدة لإنجاز أعمال فنية وتقنية ولوجستية وغيرها في الفيلمين. في موازاة ذلك بلغت إشغالات السكن لأطقم العاملين في الفيلمين 32 فندقاً بين نيوم وتبوك والعلا وجدة والرياض، إضافة إلى عشرات الوحدات السكنية الفندقية والمفروشة، كل ذلك إلى جانب توفير المئات من فرص العمل لمقيمين محليين جرى التعاقد معهم يومياً من قبل الموردين.
وتدور عمليات تصوير فيلم قندهار حالياً في منطقة العلا، المصنّفة من قبل اليونسكو ضمن خارطة التراث الإنساني العالمي، حيث يجري الاستفادة من الطبيعة الجبلية والصحراوية الأخّاذة للمنطقة بهدف تجسيد المشاهد الرئيسية والمعارك التي تدور افتراضياً خلال الفيلم في مدينة قندهار ومحيطها.
وتتمحور أحداث الفيلم حول عميلٍ سري لوكالة المخابرات الأميركية، تنكشف هويته ليجد نفسه مطارداً وعالقاً في قلب مدينة "قندهار" فيبدأ رحلته في الهروب من المدينة عبر الصحراء والجبال المحيطة بها، مستفيداً من شبكة علاقاته وخبرته العسكرية والميدانية.
يشارك البطولة إلى جانب جيرارد باتلر (المعروف بدوره كملك اسبارطة ومحاربها في الفيلم الشهير "300"، كل من: نافيد نيجاهبان، علي فضل، نينا توسانت وايت، باهادور فولادي، والممثل السعودي حكيم جمعة.
يخرج الفيلم ريك رومان ووه، الذي سبق وأن تعاون مع النجم جيرارد باتلر في أكثر من عمل سابق. وفي جعبة ووه الكثير من الأفلام أبرزها: Shot Caller في عام 2017، Angel Has Fallen في عام 2019 والذي لعب بطولته جيرارد باتلر، Greenland في عام 2020 وهو من بطولة جيرارد باتلر كذلك.
وكتب قصة الفيلم كل من: ميشيل لافورتون، وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية الأميركية، إلى جانب المخرج ريك رومان ووه. الفيلم مأخوذ عن تجارب الكاتب ميشيل لافورتون في وكالة الاستخبرات الدفاعية في أفغانستان، لذا تحمل أحداث الفيلم نبضاً واقعياً وحركة وإثارة مستمدّيْن من واقع الحرب الأفغانية وطبيعتها.
يشارك في إنتاج الفيلم إلى جانب "استوديوهات MBC": شركة Capstone Entertainment Group وعلى رأسها المنتجان إيريك كيث ودايفيد هوفمان، وفي جعبتها عشرات الأفلام الهوليوودية أبرزها: Alone، Parallel Love، White Horse، Forget Me Not، Fork، Lapse of Honor، This is My Life، Girl، وغيرها.
ويقدم الممثل والكاتب والمنتج السعودي الشاب حكيم جمعة دوراً رئيسياً في الفيلم من خلال شخصية "رسول"، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم ديفيد باكلي.