اعتباراً من يوم غد الخميس.. "قوى" المنصة الوحيدة لتوثيق واعتماد عقود العمل

وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع جميع الجهات الحكومية المختصة، على تسهيل رحلة تسجيل الموظفين وتوثيق عقود العمل وتنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل، وتسجيل الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك عن طريق المنصة الموحدة لقطاع الأعمال "قوی".