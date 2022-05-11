اعتباراً من يوم غد الخميس.. "قوى" المنصة الوحيدة لتوثيق واعتماد عقود العمل

بدءاً من يوم غد الخميس ( 12 مايو 2022 ) تصبح منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة الوحيدة لتوثيق واعتماد عقود العمل.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع جميع الجهات الحكومية المختصة، على تسهيل رحلة تسجيل الموظفين وتوثيق عقود العمل وتنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل، وتسجيل الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك عن طريق المنصة الموحدة لقطاع الأعمال "قوی".
كما بدأ العمل منذ عدة أسابيع على نقل جميع العقود الموثقة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك منصة "مدد" بشكل تدريجي لمنصة "قوی".
وكانت منصة "قوى" أعلنت في وقت سابق، عن إدراج خدمة توثيق وإدارة العقود لمعالجة مشكلة صياغة وإدارة وتوثيق العقد الوظيفي، الذي يعد الرابط المشترك بين المنشآت والأفراد سعياً لحفظ حقوق الموظّفين والمنشآت على حد سواء.
وتأتي هذه الخدمة لمساعدة الموظفين والمنشآت على توثيق العقد إلكترونياً حفظاً للحقوق، ولضمان مطابقته للأنظمة واللوائح، فضلاً عن تفرع بنوده لتشمل مختلف الحقوق المدنية والعمالية ومنها: ساعات العمل والبيانات والمزايا المالية وغيرها من البنود.