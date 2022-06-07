اعتماد الأكاديمية السعودية اللوجستية لتقديم شهادات معهد CILT الدولي

جاء ذلك ضمن جهود الأكاديمية وسعيها في أن تكون أحد أهم المحطات التدريبية، وتوفير حلول تدريبية لتأهيل ودعم الكفاءات الوطنية المتخصصة في الخدمات اللوجستية من خلال حرصها على التدريب والتأهيل وفق شهادات تدريبية معتمدة في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.