اعتماد 680 مواصفة قياسية ولائحة فنية بدول الخليج

وأوضح رئيس هيئة التقييس سعود بن ناصر الخصيبي، أن المجلس الفني الذي عُقد في 12 مايو 2022م في الرياض، ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والمطابقة والمقاييس وغيرها، وخلُص إلى عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس؛ منها الموافقة على اعتماد ترجمة (26) مواصفة قياسية خليجية، والموافقة كذلك على خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لعام 2022م، بالإضافة إلى اعتماد معايير تشكيل اللجان الفنية الخليجية، واعتماد ترجمة دليل العمل الفني للمواصفات- مشاركة الأطراف المعنية في تطوير المواصفات القياسية/ اللوائح الفنية الخليجية.