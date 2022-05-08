افتتاح فعاليات "نادي جدة لليخوت" في أول مارينا سياحية بحرية بالمملكة

وتقدّم مارينا اليخوت لزوار موسم جدة عديداً من خيارات المطاعم والمقاهي المطلة، حيث تتميّز منطقة المارينا بإطلالتها البحرية البديعة كأحد أكثر مناطق الموسم جمالاً على الواجهة البحرية، وتنوع الخيارات فيها، كما تضم العديد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية.