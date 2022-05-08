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افتتاح فعاليات "نادي جدة لليخوت" في أول مارينا سياحية بحرية بالمملكة

تضمن عدداً من العروض الحية وسط حضور عشاق أجواء البحر الساحرة
افتتاح فعاليات "نادي جدة لليخوت" في أول مارينا سياحية بحرية بالمملكة
نادي جدة لليخوت بجدة
واس
واس

افتتحت أمس الأحد، فعاليات نادي جدة لليخوت ضمن موسم جدة 2022، وذلك بمنطقة "المارينا" التي تعد أول مارينا سياحية بحرية في المملكة؛ وسط حضور كبير من عشاق جلسات الهدوء في أجواء البحر الساحرة.

وتفصيلاً، اشتمل الافتتاح على عروض الألعاب النارية، وتفاعل الجمهور مع تشكيلاتها المبهرة؛ إلى جانب عددٍ من العروض الحية.

وتقدّم مارينا اليخوت لزوار موسم جدة عديداً من خيارات المطاعم والمقاهي المطلة، حيث تتميّز منطقة المارينا بإطلالتها البحرية البديعة كأحد أكثر مناطق الموسم جمالاً على الواجهة البحرية، وتنوع الخيارات فيها، كما تضم العديد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية.

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الألعاب النارية
موسم جدة
‬موسم جدة 2022
نادي جدة لليخوت

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