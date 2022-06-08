الأحد.. رئيس جامعة الملك سعود يتوّج الفائزين بجائزة "جستن" للتميز

يرعى رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر حفل وتكريم الفائزين بجائزة "جستن" للتميز، وذلك يوم الأحد المقبل 13 ذي القعدة 1443هـ الموافق 12 يونيو 2022م وذلك بقاعة الدرعية ببهو الجامعة الرئيس.
وقد وجّهت الجمعية الدعوة لعدد من المسؤولين، والمختصين في مجالات التربية وعلم النفس، وأعضاء مجالس إدارة الجمعية في جميع دوراتها السابقة.
وقال رئيس جمعية "جستن" والمشرف العام على الجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع: هذه الجائزة تأتي انطلاقًا من الدور الريادي للجمعية التي تعد من أعرق الجمعيات العلمية في المملكة، وتواصل هذا الدور عبر تشجيع الباحثين والمؤلفين ونشر ثقافة التميز والإبداع في المجالين التربوي والنفسي وتنشيط حركة التأليف والنشر، إضافة إلى تكريم الرواد في مجالي التربية وعلم النفس على المستوى الوطني، ورواد الجمعية الذين أسهموا في تأسيس وتطوير الجمعية، وتتويج جهودهم طوال سنوات لخدمة المجتمع عبر مجالي التربية وعلم النفس.
وأضاف: رعاية رئيس جامعة الملك سعود لحفل الجائزة تعد تكريمًا للفائزين وتتويجًا لجهودهم، ونشيد بالدعم الكبير الذي تحظى به الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن"، من قبل رئيس الجامعة، وجميع مسؤولي الجامعة، في ظل ما يحظى به التعليم العام والجامعي من دعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأردف "الشايع": جوائز التميز تُعدُّ من أهم الأدوات الرئيسية لتطوير الممارسات التربوية والنفسية في عصر المعرفة؛ فهي بمنزلة شاهد حضاري على نجاح تلك الممارسات، وجودتها في المؤسسات التربوية والنفسية.
من جانبه، قال الأمين العام لجائزة “جستن” للتميز الدكتور عبدالمحسن بن رشيد المبدل: عدد المتقدمين على الجائزة بلغ أكثر من 150 متقدمًا ومتقدمةً استوفوا شروط التقدم للجائزة على ثلاثة فروع رئيسة، هي: فرع "الرواد"، ويشمل فئتي "رواد التربية وعلم النفس"، و"رواد الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية"، وفرع الكتاب، ويشمل فئة "الكتاب المؤلف"، وفرع "البحث العلمي"، ويضم "رسائل الدكتوراه"، و"رسائل الماجستير"، وسيتم تكريم الفائزين في الفروع الثلاثة، بواقع فائزين لكل فئة من الفئات المطروحة في هذه الدورة.