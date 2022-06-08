الأحد.. رئيس جامعة الملك سعود يتوّج الفائزين بجائزة "جستن" للتميز

وقال رئيس جمعية "جستن" والمشرف العام على الجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع: هذه الجائزة تأتي انطلاقًا من الدور الريادي للجمعية التي تعد من أعرق الجمعيات العلمية في المملكة، وتواصل هذا الدور عبر تشجيع الباحثين والمؤلفين ونشر ثقافة التميز والإبداع في المجالين التربوي والنفسي وتنشيط حركة التأليف والنشر، إضافة إلى تكريم الرواد في مجالي التربية وعلم النفس على المستوى الوطني، ورواد الجمعية الذين أسهموا في تأسيس وتطوير الجمعية، وتتويج جهودهم طوال سنوات لخدمة المجتمع عبر مجالي التربية وعلم النفس.