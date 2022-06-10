"الأحوال المدنية" تنفي إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس في الهوية الوطنية

وكانت وزارة الداخلية قد أقرّت تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، جاء من أبرزها توجيه جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.