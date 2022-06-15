"الأراضي البيضاء": اليوم تنتهي مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية في الرياض

وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية تسجيله أكثر من 20 مليون م2 من الأراضي المطورة في مدينة الرياض، وذلك من الأراضي التي حصرها البرنامج ولم يسجلها ملاكها، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم التسجيل، حيث يعمل البرنامج على رصد الأراضي بالتكامل مع الأمانات ووزارة العدل، إذ من المتوقع أن توفر قرابة 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 م2، وقد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراضٍ بمساحات أكبر ستشمل مجموعات أكبر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي، بما يمكن أن يضخ أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في المعروض العقاري في الرياض.