الأربعاء القادم.. إجازة نهاية الأسبوع المطولة ما قبل الأخيرة للطلاب

يستمتع الطلاب والطالبات الأربعاء المقبل بإجازة نهاية أسبوع مطولة -ما قبل الأخيرة- خلال العام الدراسي الحالي 1443/ 2022، يومي الأربعاء والخميس 24- 25 شوال الجاري؛ بينما ستكون آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة هذا العام يومي الأربعاء والخميس 16- 17 ذو القعدة الشهر المقبل.
وتُعد عطلة نهاية الأسبوع المطولة Long weekend، إجازةً جديدة وضعتها وزارة التعليم ضمن نظام العام الدراسي المتضمن ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام، يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة أو إضافة يومي الأربعاء والخميس.
وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام، أن إجازات نهاية الأسبوع المطولة التي أقرتها وزارة التعليم مع إطلاق نظام التقويم الدراسي الجديد بالثلاث فصول دراسية؛ تُساهم في الحد من غياب الطلاب وتكسر جمود رحلتهم التعليمية والدراسية، وزيادة معدلهم المهاري والمعرفي، كما أنها تمنح الطلاب والمعلمين والأسر الترويح، وتساعدهم على رفع معدل التراكم المهاري والمعرفي، وفرصة لوزارة التعليم لتطوير المناهج وإدخال مواد دراسية جديدة، إضافة إلى أنها تساهم في الحد من غياب الطلاب عن المدرسة.
ويتضمن العام الدراسي الجديد 1444 الذي يبدأ من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة 1444هـ؛ 56 يومًا (شهر و26 يومًا) من الإجازات المتنوعة؛ على 10 إجازات متنوعة، منها 5 إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.
وترصد "سبق" أيام إجازات نهاية الأسبوع المطولة "الـ5" التي ستكون وفقًا للتقويم الدراسي المقبل 1444/2023 كالتالي:
1- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد والاثنين 20- 21 ربيع الأول 1444 الموافق 16- 17 أكتوبر 2022.
2- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الخميس 16 ربيع الثاني 1444 الموافق 10 نوفمبر 2022.
3- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد 24 جمادى الأولى 1444 الموافق 18 ديسمبر 2022.
4- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد والاثنين 22- 23 جمادى الثاني 1444 الموافق 15- 16 يناير 2023.
5- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد والاثنين: 8- 9 ذو القعدة 1444 الموافق 28- 29 مايو 2023.