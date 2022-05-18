الأربعاء القادم.. إجازة نهاية الأسبوع المطولة ما قبل الأخيرة للطلاب

وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام، أن إجازات نهاية الأسبوع المطولة التي أقرتها وزارة التعليم مع إطلاق نظام التقويم الدراسي الجديد بالثلاث فصول دراسية؛ تُساهم في الحد من غياب الطلاب وتكسر جمود رحلتهم التعليمية والدراسية، وزيادة معدلهم المهاري والمعرفي، كما أنها تمنح الطلاب والمعلمين والأسر الترويح، وتساعدهم على رفع معدل التراكم المهاري والمعرفي، وفرصة لوزارة التعليم لتطوير المناهج وإدخال مواد دراسية جديدة، إضافة إلى أنها تساهم في الحد من غياب الطلاب عن المدرسة.