الأرجان تنتهي من بيع المرحلة الأولى لمشروع الفرسان وتفتح باب البيع لعدد 200 فيلا جديدة

اعلنت شركة مشاريع الأرجان المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية والمراكز التجارية عن الإنتهاء من بيع جميع الفلل السكنية (327 فيلا ) في مشروع مرجانة الواقع في حي الخالدية بمدينة الدمام، كما تم بيع جميع الفلل السكنية ضمن المرحلة الأولى (200 فيلا سكنية) لمشروع بيوت الفرسان الواقع على طريق الملك فهد - احد اكبر المشاريع السكنية في المنطقة الشرقية والفائز بجائزة اكبر مشروع سكني، حيث يضم 853 فيلا سكنية و مركز تجاري - مركز الفرسان- والذي يحتوي على باقة من متاجر العلامات التجارية العالمية و المحليه لخدمة ساكني مشروع بيوت الفرسان والأحياء المجاوره.