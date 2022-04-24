"الأرصاد": أمطار الأحد مصحوبة بزخات بَرَد وتشمل ١٢ منطقة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.