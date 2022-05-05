الأرصاد: تأثير الرياح المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15- 45كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ونصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج إلى متوسط على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 35كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.