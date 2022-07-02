"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض ونجران وسواحل مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض ونجران، كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرّمة إلى جازان؛ قد تؤدي الى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق: الباحة، عسير، وجازان؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.