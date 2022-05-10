"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على الشمالية والجوف وسواحل المدينة المنوّرة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، وخفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.