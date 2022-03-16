الأرصاد: سرعة الرياح بلغت أكثر من 45 كم/س

كشف المركز الوطني للأرصاد أن سرعة الرياح بلغت أكثر من 45 كم/س.
وقال المركز: الرياح تسببت في إثارة الأتربة في المراصد بـجدة والدمام والأحساء والرياض والخرج والقصيم والدوادمي ورفحاء.
وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق.
كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.