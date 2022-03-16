الأرصاد: سرعة الرياح بلغت أكثر من 45 كم/س

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق.