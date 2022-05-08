"الأرصاد" يُنبِّه الرياض والشرقية ونجران: رياح نشطة وعوالق ترابية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والشرقية ونجران.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والرين والدلم وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وحرض وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثار وخباش وشرورة ويدمة، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ02.00 من صباح الاثنين.