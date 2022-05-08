"الأرصاد" يُنبِّه الرياض والشرقية ونجران: رياح نشطة وعوالق ترابية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والرين والدلم وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الاثنين.