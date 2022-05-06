"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية والقصيم وعسير وتبوك ونجران والشمالية وحائل.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبَّه المركز مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مع ارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليمي والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات والبجادية والحريق والخرج والدرعية والدلم والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد الرياض سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحريق والخرج والدرعية والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم آخر لمنطقة الرياض ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة، مع سيول وتساقط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة. فيما تشهد الدوادمي وعفيف أمطارًا رعدية وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الأحساء، وتسمر حتى الساعة الـ01.00 من صباح السبت.

وكذلك تشهد القصيم أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الجمعة.