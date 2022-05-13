"الأرصاد" ينبه 3 مناطق: أتربة مثارة وعواصف رملية وشبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران والشرقية والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة نجران أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح السبت.
وحذر المركز منطقة الشرقية من عواصف رملية، تتسبب في انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشيبة والعبيلة وذعبلوتن وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر في بعض المحافظات حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتشهد القيصومة وحفر الباطن رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وضرماء والحريق والخرج والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.