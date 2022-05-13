"الأرصاد" ينبه 3 مناطق: أتربة مثارة وعواصف رملية وشبه انعدام في الرؤية

وحذر المركز منطقة الشرقية من عواصف رملية، تتسبب في انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشيبة والعبيلة وذعبلوتن وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر في بعض المحافظات حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتشهد القيصومة وحفر الباطن رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.