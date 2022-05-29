"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: عوالق ترابية وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم وحائل والشرقية وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل الخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق وخريص ورأس تنورة والأحساء والبطحاء والعديد وحرض وذعبلوتن وسلوى وعردة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.