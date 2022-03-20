"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة وسُحب رعدية وضباب وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض وجازان والباحة والقصيم وحائل.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقُط البَرَد، وسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المويه، فيما تشهد الخرمة أمطارًا رعدية، وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتشهد المنطقة ضبابًا على الهدا والشفاء والطائف وميسان حتى الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط وثادق وشقراء ومرات، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجرًا.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الرابعة من فجر الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والخبراء والرس والثامرية والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الرابعة من فجر الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان، وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين.