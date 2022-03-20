"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة وسُحب رعدية وضباب وتدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقُط البَرَد، وسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المويه، فيما تشهد الخرمة أمطارًا رعدية، وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر الاثنين، وتشهد المنطقة ضبابًا على الهدا والشفاء والطائف وميسان حتى الثامنة صباحًا.