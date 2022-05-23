"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: عواصف رملية وأتربة مثارة وانعدام في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ونجران وحائل وعسير والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية والجوف.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تحذير لمنطقة الرياض أنها تشهد عواصف رملية؛ تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وضرما ومرات والأفلاج والحريق والرين وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ06.00 من صباح الثلاثاء.
وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الرابعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية على طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبوعجرم ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المدينة المنورة واليتمة ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الفوارة والنبهانية وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وموقق والحائط والسليمي والشملي والغزالة وبقعاء، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة والخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.