"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: عواصف رملية وأتربة مثارة وانعدام في الرؤية الأفقية

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الرابعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية على طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.