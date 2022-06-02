الأضخم بالجامعات السعودية.. رئيس جامعة الملك سعود يدشن بوابة الخريجين

وتفصيلاً، بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها إنَّ انطلاقَ الفكرِ والإبداعِ نحوَ الحياةِ وإحداثِ التطورِ يكونُ من بوابةِ التخرجِ الرئيسةِ بعد رحلةٍ تعليميةٍ طويلةٍ من المثابرةِ والتحصيلِ العلمي، وعبرَ سنواتٍ مضنيةٍ قضاها الخريجُ في جدٍّ واجتهاد، مستفيداً من كلِّ الوسائلِ التعليميةِ التي سخرتها حكومتُنا الرشيدةُ -حفظها الله- في كلِّ المؤسساتِ والمجالاتِ التعليمية؛ إيماناً منها بضرورة أن يتسلحَ الخريجُ بكلِّ وسائلِ العلمِ والمعرفةِ التي أتاحتها النهضةُ التعليميةُ الحديثةُ؛ ليكونَ فاعلاً إيجابياً في خدمةِ نفسِه ووطنِه ومجتمعِه، فالتعليمُ بكافةِ جوانبِهِ وأسسهِ النبيلةِ هو الجوادُ الذي امتطاهُ الطالبُ الجادُّ لبلوغِ هذهِ المرحلة المهمة من مراحل حياته.