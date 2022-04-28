"الأعمال والتكنولوجيا" بجدة ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا بتصنيف التايمز للتأثير

وتدعم الجامعة عددًا من المبادرات التي تسهم في خلق بيئة عمل متفردة لجذب الكفاءات والتي تعززها نتائج استطلاع الرأي لمستوى الرضا العام لمنسوبي الجامعة لعام 2021م، والتي تشير إلى مستوى رضا عالٍ واعتزاز للانضمام للجامعة من غالبية منسوبيها، كما تساهم الجامعة في توفير فرص عادلة لجميع المستفيدين من خدماتها التعليمية، والتي من ضمنها ما توفره الجامعة من بيئة ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تجهيزات المباني بما يتواءم مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى توفير خدمات تعليمية داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مركز متخصص (مركز دعم التعليم)، والذي يقدم خدماته لكلا الجنسين من قبل مختصين يقومون بمتابعة متلقي الخدمة عن كثب وبالتعاون المباشر مع مشرفيهم الأكاديميين لتوفير الحلول المناسبة التي تدعم تقدم الطالب/ة وفق احتياجاته التعليمية.