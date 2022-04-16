"الأغا" لـ"مرضى السكري": أضرار كبيرة لممارسة الرياضة خلال الصيام.. وهذا التوقيت الأفضل

وتابع "الأغا" أن هناك بعض النصائح لمرضى السكري عند ممارسة الرياضة بعد الإفطار، وهي ضرورة حمل بعض التمر، أو السكر، أو العصير أو أي شيء يمكن أن يرفع مستوى الجلوكوز؛ في حال التعرض لنقص السكر في الدم، واستمرار مراقبة مستويات السكر في الدم، وضرورة حمل قارورة الماء لتجنب الجفاف، وفي حالة الشعور بالتعرق الزائد أو الرعشة بشكل غير طبيعي أو اضطراب في معدل ضربات القلب؛ فلا بد من التوقف عن ممارسة الرياضة، وفحص مستوى السكر في الدم.. وينصح أيضًا بعدم ممارسة رياضة المشي بصورة فردية؛ بل يجب اصطحاب أحد من أفراد العائلة ملم بالحالة الصحية للفرد، كما ينصح مرضى السكري بتأخير السحور لتلافي تعرض الجسم لانخفاض مستويات السكر في الجسم، والتعجيل في الإفطار، مع الحرص على تناول الأدوية في مواعيدها الجديدة وقياس نسبة سكر الدم عدة مرات في اليوم.