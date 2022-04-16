"الأغا" لـ"مرضى السكري": أضرار كبيرة لممارسة الرياضة خلال الصيام.. وهذا التوقيت الأفضل

نصح استشاري طب الأطفال والسكري والغدد الصماء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، مرضى السكري بتجنب ممارسة الرياضة (المشي) أثناء فترة الصيام؛ مبينًا أن الكثير من المصابين بالسكري لا يتقيدون بهذه النصيحة، ويجتهدون في ممارسة الرياضة قبل الإفطار؛ وهذا ما يجعلهم أكثر عُرضة لهبوط معدل سكر الدم.
وأضاف الأغا أن أفضل وقت للمشي لمريض السكري في رمضان؛ يكون بعد التراويح؛ على أن يكون المشي من خفيف إلى معتدل، مع ضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب السوائل خلال المشي وبعده، وقياس معدل سكر الدم قبل ممارسة الرياضة وبعدها.
وتابع أن رياضة المشي مهمة جدًّا لمريض السكر بمعدل نصف ساعة يوميًّا؛ لكونها تنشط الجهازين الدوري والهضمي، الذي يؤدي بدوره إلى إفراز هرمونات وخاصة الأنسولين الذي يفيد مريض السكر؛ فالطبيعي أن يتناول هذا المريض أكثر من 4 وجبات يوميًّا، وفي رمضان يتناول وجبتين فقط، وتكون وجبة الإفطار هي الرئيسية؛ ولذلك نجده يتناول كميات كبيرة من الأطعمة؛ مما يشكل خطرًا عليه، ويجعل من الضروري على المريض أن يمشى لمدة نصف ساعة بعد إفطاره على الأقل بساعتين.
وتابع أن من المهم جدًّا موازنة نوعية وكمية الطعام التي يتم تناولها من قِبَل مرضى السكري؛ حيث يتم تقسيم الوجبات على وجبتي الإفطار والسحور وما بينهما؛ حيث إن الانتباه إلى هذه النصيحة وغيرها وتطبيقها؛ يسهم في مساعدة مرضى السكري في الحفاظ على صحتهم واستمرارهم مدة أكبر بالصيام، وعدم الالتزام يؤدي إلى بعض المضاعفات؛ فإذا تناول المرضى وجبات كبيرة خلال شهر رمضان أثناء وجبتي السحور والفطور؛ فإنهم يتعرضون لخطر الإصابة بفرط سكر الدم، وهو ارتفاع نسبة الجلوكوز في أجسامهم؛ لذا يُنصح بتقسيم الوجبات لتصبح بكميات أقل للحد من الإفراط في تناول الطعام من قِبَل مرضى السكر؛ لأن ذلك يرتبط بالعديد من المخاطر.
وتابع "الأغا" أن هناك بعض النصائح لمرضى السكري عند ممارسة الرياضة بعد الإفطار، وهي ضرورة حمل بعض التمر، أو السكر، أو العصير أو أي شيء يمكن أن يرفع مستوى الجلوكوز؛ في حال التعرض لنقص السكر في الدم، واستمرار مراقبة مستويات السكر في الدم، وضرورة حمل قارورة الماء لتجنب الجفاف، وفي حالة الشعور بالتعرق الزائد أو الرعشة بشكل غير طبيعي أو اضطراب في معدل ضربات القلب؛ فلا بد من التوقف عن ممارسة الرياضة، وفحص مستوى السكر في الدم.. وينصح أيضًا بعدم ممارسة رياضة المشي بصورة فردية؛ بل يجب اصطحاب أحد من أفراد العائلة ملم بالحالة الصحية للفرد، كما ينصح مرضى السكري بتأخير السحور لتلافي تعرض الجسم لانخفاض مستويات السكر في الجسم، والتعجيل في الإفطار، مع الحرص على تناول الأدوية في مواعيدها الجديدة وقياس نسبة سكر الدم عدة مرات في اليوم.