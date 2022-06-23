"الأفلام" تلتقي المبتعثين في مجال صناعة الأفلام

نظمت هيئة الأفلام لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان "الابتعاث الثقافي في مجال صناعة الأفلام"، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله آل عياف، والمختصين والمهتمين بمجال الأفلام في المملكة.
جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة للتواصل مع صُناع الأفلام، ومد جسور التواصل مع المبتعثين وعموم المهتمين في المجال؛ لفهم حاجتهم والاستماع لمقترحاتهم؛ لتطوير قطاع الأفلام بالمملكة.
وأشار المهندس "آل عِياف" إلى أهمية الابتعاث لتحقيق قفزات نوعية في صناعة الأفلام، وتنوّع التخصصات التي يدرسها المبتعثون لتحقيق وفرة وجودة في المواهب المطلوبة في مجالات القطاع كافة، وتحقيق أثر إيجابي لمدارك المهتمين بقطاع الأفلام وخبراتهم المعرفية.
وتضمن اللقاء شرحاً تفصيلياً لكيفية الانضمام للابتعاث، ومناقشة المسارات المتاحة، بالإضافة إلى الإجابة عن استفسارات المبتعثين والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم التطويرية في القطاع.
وتسعى هيئة الأفلام من خلال إقامة هذا اللقاء إلى معرفة احتياجات المختصين والمهتمين بمجال الأفلام من هواة ومتابعين، وكذلك قياس مدى اهتمام مجتمع الأفلام ببرامج الابتعاث في صناعة الأفلام، والتطرق لأبرز المؤسسات العالمية التي توفر دراسات في المجالات المتعلقة بهذه الصناعة، في مختلف مجالاتها الدقيقة.