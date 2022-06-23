"الأفلام" تلتقي المبتعثين في مجال صناعة الأفلام

وتسعى هيئة الأفلام من خلال إقامة هذا اللقاء إلى معرفة احتياجات المختصين والمهتمين بمجال الأفلام من هواة ومتابعين، وكذلك قياس مدى اهتمام مجتمع الأفلام ببرامج الابتعاث في صناعة الأفلام، والتطرق لأبرز المؤسسات العالمية التي توفر دراسات في المجالات المتعلقة بهذه الصناعة، في مختلف مجالاتها الدقيقة.