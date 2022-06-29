الأمطار وموجة الغبار تعصف بمرتفعات جازان في 24 ساعة

‬تشهد منطقة جازان اليوم موجة غبار حجبت على أثرها الرؤية في مدينة جازان وعدد من المحافظات، وذلك بعد أن شهدت عدد من المحافظات الجبلية أمطاراً رعدية ما بين متوسطة وغزيرة خلال اليومين الماضيين، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، في حين أطلقت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر.