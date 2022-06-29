الأمطار وموجة الغبار تعصف بمرتفعات جازان في 24 ساعة

تشهد منطقة جازان اليوم موجة غبار حجبت على أثرها الرؤية في مدينة جازان وعدد من المحافظات، وذلك بعد أن شهدت عدد من المحافظات الجبلية أمطاراً رعدية ما بين متوسطة وغزيرة خلال اليومين الماضيين، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، في حين أطلقت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر.
ووثقت عدسة المصور حسن هروبي الفرق بين الأمس واليوم، بعد أن كانت محافظة هروب تشهد أمطاراً غزيرة يوم أمس، فيما اجتاحتها اليوم موجة الغبار.
وأهاب مدني جازان بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة.
كما حذّر من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقال إن جميع فرق الدفاع المدني في أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.