الأمم المتحدة: الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات تمت بصواريخ إيرانية المنشأ

وبينت أن عدداً من مسؤولي الأمم المتحدة زاروا في الفترة الأخيرة الرياض وأبوظبي وتفحصوا حطام 9 صواريخ بالستية و6 صواريخ كروز، إضافة إلى طائرات مسيرة استخدمها الحوثيون أثناء هجومهم على أراضي البلدين وذلك منذ عام 2020، وفقاً لـ"الشرق".