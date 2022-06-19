"الأمن البيئي" يحذر من الصيد دون ترخيص بما في ذلك طرح أو شبك الصقور

وأكدت متابعة أنشطة الصيد وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات، ومن يخالف ذلك ستُطبق بحقه العقوبات النظامية الموضحة في نظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي تنص على أن عقوبة الصيد دون ترخيص (10) آلاف ريال، وعقوبة استخدام الشباك والأشراك في الصيد (100) ألف ريال، موضحة أن تراخيص الصيد تتم من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.