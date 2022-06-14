"الأمن السيبراني" تطلق ورش العمل التعريفية لـ"حصين"

أطلقت "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" ورش العمل التعريفية للبوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"؛ بهدف التعريف بخدمات البوابة لجميع المستفيدين من الجهات الوطنية، وآلية التعامل معها، وتمكين ممثلي الجهات المستفيدة من التعامل مع منصات البوابة والتفاعل معها والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها.
وستقدم الهيئة من خلال هذه الورش تعريفاً موسعاً عن خدمات البوابة التي تضم في مرحلتها الأولى 4 منصات تشمل: "مشاركة المعلومات، وإدارة الالتزام، وفحص الملفات والروابط، وتوثيق البريد الإلكتروني"، وتتيح تقديم خدمات سيبرانية متقدمة تسهم في تعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة وتحسين كفاءة الإنفاق لدى الجهات المستفيدة وترفع من قدرات الجهات الوطنية في اكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ومعالجتها ورفع مستوى الالتزام بالضوابط والتشريعات الصادرة عن الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتمثل هذه الورش التعريفية جزءاً رئيساً من رحلة مشروع البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"، وسيُعقَد أسبوعياً، بحضور ممثلي الجهات المستهدفة وفق خطة عمل تستهدف أكثر من 400 جهة وطنية نهاية العام الميلادي الجاري 2022م، على النحو الذي يضمن تيسير عملية الاستفادة من خدمات البوابة، والارتقاء بآلية تقديم الخدمة من خلالها ودعم آليات التواصل للجهات الوطنية المستفيدة.
يُذكر أن الهيئة قد أطلقت نهاية الشهر الماضي البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"؛ بهدف توفير بوابة وطنية موحدة للخدمات السيبرانية المتقدمة، وتضم في مرحلتها الأولى 4 منصات مبتكرة لتعزيز الأمن السيبراني بالمملكة، ومن المقرر أن تشهد إضافة المزيد من المنصات خلال المدة القادمة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.