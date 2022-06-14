"الأمن السيبراني" تطلق ورش العمل التعريفية لـ"حصين"

وستقدم الهيئة من خلال هذه الورش تعريفاً موسعاً عن خدمات البوابة التي تضم في مرحلتها الأولى 4 منصات تشمل: "مشاركة المعلومات، وإدارة الالتزام، وفحص الملفات والروابط، وتوثيق البريد الإلكتروني"، وتتيح تقديم خدمات سيبرانية متقدمة تسهم في تعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة وتحسين كفاءة الإنفاق لدى الجهات المستفيدة وترفع من قدرات الجهات الوطنية في اكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ومعالجتها ورفع مستوى الالتزام بالضوابط والتشريعات الصادرة عن الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية.