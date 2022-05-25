"الأمن العام": منع المقيمين من دخول العاصمة المقدسة بدون تصريح بدءًا من غدٍ الخميس

قال المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي بن محمد الشويرخ، إنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج، التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم بدءًا من يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 1443هـ منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوافر لديهم إحدى الوثائق الآتية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة وتصريح حج.