"الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل اسم "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطن في نجران؛ ظهر عبر مقطع فيديو وهو يطلق النار على يده في منطقة صحراوية من سلاح كان بحوزته.