"الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل اسم "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطن في نجران؛ ظهر عبر مقطع فيديو وهو يطلق النار على يده في منطقة صحراوية من سلاح كان بحوزته.
وأورد المقطع القبض على مواطن في جازان؛ ظهر عبر مقطع فيديو وهو يعبث بمرفق عام.
وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطنَين في تبوك؛ قاما بتوثيق قيادتهما بتهور، وهروبهما من دورية أمنية أثناء أداء مهامها الميدانية، ونشرا ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمَّن مقطع فيديو الأمن العام أيضًا القبض على مواطن في جازان؛ قام بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض خارج أحد المرافق الحكومية إثر خلاف بينهما.
وعرض المقطع عملية القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ قاموا بالسطو على مرافق عامة، وسرقة تجهيزات منها، وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل.
ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في الباحة؛ ظهر عبر مقطع وهو يقود شاحنة بتهور في أحد الطرق الرئيسية بعد سرقتها، وارتكاب مخالفات مرورية.