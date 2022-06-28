الأمير عبدالعزيز بن فهد يستضيف 250 حاجاً لأداء مناسك الحج

تكفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز باستضافة 250 حاجاً لأداء مناسك الحج على نفقته من الأشقاء السوريين الذين يعانون من الإصابات الجسدية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
حيث وفرت لهم نظير حالاتهم الصحية كل وسائل الراحة من السكن والخدمات العامة والنقل وإكمال إجراءات السفر ونقلهم عبر طائرة خاصة لمطار جدة.
وقد وصل الأشقاء السوريون إلى مكة المكرمة يوم أمس على الطائرة الخاصة تمهيداً لإكمال مناسك الحج بإذن الله تعالى.
ووجه سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بتقديم الرعاية الشاملة للحجاج في تنقلاتهم في المشاعر المقدسة وتقديم ما يحتاجونه في سبيل راحة ذوي الإصابات والإعاقة في أداء مناسكهم.
وعبر الحجاج السوريون عن شكرهم لله عز وجل على توفيقه وتيسير أداء مناسك الحج هذا العام الذي كان حلماً لهم وأصبح حقيقة، معبرين عن شكرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله على رعايتها وخدماتها الجليلة لضيوف الرحمن.
وقدم الحجاج السوريون الشكر الجزيل للأمير عبدالعزيز بن فهد على التكفل بحجهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم في مكة والمشاعر المقدسة.
وقالوا: الأمير عبدالعزيز صاحب المبادرات الخيرية والإنسانية قام بعمل عظيم نسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة، وندعو له في هذه الأيام المباركة أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجزل له الأجر وأن يغفر له ولوالديه ويجزيهما الجنة.