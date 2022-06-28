الأمير عبدالعزيز بن فهد يستضيف 250 حاجاً لأداء مناسك الحج

وعبر الحجاج السوريون عن شكرهم لله عز وجل على توفيقه وتيسير أداء مناسك الحج هذا العام الذي كان حلماً لهم وأصبح حقيقة، معبرين عن شكرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله على رعايتها وخدماتها الجليلة لضيوف الرحمن.