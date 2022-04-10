الأنظار تتجه نحو فرسان مع دخول أبريل.. تظاهرة عالمية لسمك الحريد

وتستقبل المحافظة آلاف الزائرين من داخل المملكة وخارجها؛ للاستمتاع بلحظات الصيد والسباق المثيرة في الشاطئ؛ حيث تأتي أسماك الحريد الأليفة على شكل مجموعات، وتستكين في ذلك الخليج الآمن؛ إذ تظهر بين شهري أبريل ومايو من كل عام، إذ يقيم الفرسانيون طقوساً احتفاليةً من الموروث الشعبي.