الأولى من نوعها في العالم.. نادي الإبل يعلن عن إطلاق منصة "أمّنها".. تعرف على أهميتها

وأوضحت منصة "أمّنها" أنه في حالة قرر مالك الإبل نقل إبله من مكان إلى آخر داخل المملكة؛ فعليه الاشتراك من خلال أيقونة "اشترك الآن" ومن ثم تعبئة النموذج مع مراعاة تعبئة جميع الطلبات في الحقول وبذلك يكون قد قدم طلب وثيقة تأمين نقل الإبل المقدمة من خلال بيت التأمين IHC.