الأولى من نوعها في العالم.. نادي الإبل يعلن عن إطلاق منصة "أمّنها".. تعرف على أهميتها

أعلن نادي الإبل عن إطلاق منصة "أمّنها" المختصة في تقديم خدمة تأمين الإبل، والأولى من نوعها في العالم.
وأوضح النادي أن بيت التأمين بالشراكة مع نادي الإبل أطلق أول وثيقة تأمين لنقل الإبل في المملكة، نظرًا لما تمثله الإبل من أهمية في تاريخنا، ولارتباطها بتراثنا وثقافتنا، ولأهمية رعاية الإبل، وجبت علينا المبادرة بإطلاق وثيقة تأمين نقل الإبل.
وأكد أن المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن "طيب الله ثراه" لم تتأخر عن دعم الموروث العربي، الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية.
وتستهدف وثيقة التأمين جميع ملاك الإبل بمختلف أنواعها داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث تستطيع الحصول على تأمين لنقل الإبل داخل المملكة، وذلك من خلال تعبئة الوثيقة المتوفرة في الموقع.
وأوضحت منصة "أمّنها" أنه في حالة قرر مالك الإبل نقل إبله من مكان إلى آخر داخل المملكة؛ فعليه الاشتراك من خلال أيقونة "اشترك الآن" ومن ثم تعبئة النموذج مع مراعاة تعبئة جميع الطلبات في الحقول وبذلك يكون قد قدم طلب وثيقة تأمين نقل الإبل المقدمة من خلال بيت التأمين IHC.
وأضافت: "بعد الانتهاء من تعبئة النموذج سيظهر سعر وثيقة نقل الإبل وفي حال قبولك للسعر يتم تحويلك لنظام الدفع من خلال إحدى وسائل الدفع المعتمدة بالسعودية، وبعدها تصدر فاتورة استلام الطلب ومن ثم وثيقة تأمين النقل".
وكان المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني قد سلّم ملاك الإبل والهجن أول وثيقة تأمين تم إصدارها عبر منصة #أمّنها.