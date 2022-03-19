الأول في حفظ القرآن كاملًا في مسابقة الملك سلمان: كتاب الله يبارك العمر والوقت والصحة

وأضاف: والله لقد لمست أثر هذه الآية في حياتي، إنه يهدي حقًّا للتي هي أقوم، فالقرآن الكريم يبارك العمر والوقت والصحة ويدفع الإنسان لئن يراجع نفسه وأن يتخلق بأحسن الأخلاق، وأن يتميز في سلوكه وفي عبادته وفي عمله ومع أسرته ومجتمعه وفي غير ذلك من الأمور التي ينبغي على المسلم حافظ القرآن الكريم أن يتخلق ويتحلى بها، فالحمد لله أن أكرمنا بحفظ القرآن، ونسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا، ومسيرًا لنا من الحياة حتى الممات.