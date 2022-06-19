الأول من نوعه بالمحافظة .. "الصحة" تدشن مركزًا لجراحة الشفة الأرنبية في الطائف

وأشار مدير المجمع الاختصاصي أول مبارك اليامي إلى أن هذا المجال المتخصص يعدُ من أهم مجالات الجراحات التجميلية والذي يعد الأول من نوعه بالمحافظة، لافتًا إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع عمليات التجميل التي تشمل عمليات الحروق والإصابات والحوادث، بالإضافة إلى عمليات التجميل الأخرى مثل شد البطن، والثدي، والذراع، وبالأخص بعد عمليات التكميم، وتعديل الأنف، والجفون المترهلة.