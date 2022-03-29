الأول من نوعه عالمياً.. تأسيس صندوق التوحد الوقفي لجمعيات التوحد بالسعودية برأس مال 50 مليون ريال

وعبر الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف صالح بن عبدالله اليوسف باسمه ونيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز الفيصل الفرحان آل سعود، ولسعادة أمين عام الجمعية أريج المعلم على إتاحة الفرصة لجمعية دعم الأوقاف بحكم اختصاصها في هذا المجال، لتتولى إدارة تأسيس هذا الصندوق، وتقديم الدعم الفني لإنشائه، كإحدى المبادرات التي تقوم بها جمعية دعم الأوقاف وفقاً لخطتها الإستراتيجية في المساهمة بدعم وتطوير الأوقاف الخيرية للمنظمات غير الربحية، وذلك إسهاماً من الجمعية في تنويع مصادر دخل المنظمات الخيرية، بما يحقق لتلك المنظمات الاستدامة المالية لبرامجها ومشاريعها.