الإرضاع بالتحفيز شرعي.. شروط المحرمية للطفل اليتيم في اتفاق لـ"الوداد"

وأكد "النعمي" أنه تم الحصول على تأييد هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، على أهمية إرضاع الطفل وفتوى شرعية بأن الطفل إذا تم إرضاعه بالتحفيز من المرأة غير المرضعة 5 رضعات مشبعات؛ يكون ابنًا لها من الرضاعة ويرتبط بالأسرة شرعيًّا.. ومن أجل توفير حياة طبيعية للطفل اليتيم داخل الأسرة المحتضنة؛ فلا يضطر اليتيم سواءً كان ذكرًا أو أنثى إلى الانعزال عن بعض أفراد الأسرة بعد سن البلوغ.