"الإرياني": استهداف الحوثيين للأهداف المدنية بالسعودية تصعيد خطير يعكس موقفهم من دعوات الحوار

ولفت "الإرياني" إلى أن هذه الهجمات الإرهابية تؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي ترفض أن تكون طرفًا في أي طاولة حوار تنهي الحرب، أو جزءًا من عملية لبناء السلام في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.