الإعلان عن مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور

أعلنت وزارة التعليم العام اليوم الثلاثاء مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444ه .
وأوضحت أن التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية سيكون في الفترة من 16 - 9 - 1443 حتى 23 - 9 - 1443 وذلك للأعمار من 6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.
وتابع: «تسجيل الطلبة السعوديين والمقيمين في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من 16-9-1443هـ ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17-3- 1443هـ، والأعمار من 6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى إلى 11 سنة و5 أشهر كحد أعلى.
وأشار نظام نور، إلى أن تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس من 27-11-1443هـ ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17-3- 1443، وتقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً.
أضاف أن تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات في جميع المدارس من 23-1- 1443 ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17-3- 1443، ومن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوماً، وتسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال من 28-10-143هـ ويستمر خلال العام الدراسي لمن أكمل 3 سنوات ولم يبلغ السادسة.