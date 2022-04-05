الإعلان عن مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور

أضاف أن تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات في جميع المدارس من 23-1- 1443 ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17-3- 1443، ومن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوماً، وتسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال من 28-10-143هـ ويستمر خلال العام الدراسي لمن أكمل 3 سنوات ولم يبلغ السادسة.