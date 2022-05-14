الإمارات.. المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة

وأكّد الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل من قيم أصيلة ومبادئ، استمدها من المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي رسخت مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.