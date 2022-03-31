"الإنماء" للاستثمار و"رواسي" يوقعان اتفاقية تطوير مشروع أجدال جدة العقاري

وقعت شركة الإنماء للاستثمار ممثلة بالرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب لشركة الإنماء للاستثمار مازن بن فواز بغدادي وشركة رواسي العقارية ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة رواسي الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى اتفاقية تطوير مشروع أجدال جدة العقاري.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أرض خام تقع في جنوب مدينة جدة على مساحة تتجاوز المليون متر مربع، وبحجم استثمارات يصل إلى 455 مليون ريال سعودي. لتطوير البنية التحتية لمخطط سكني تجاري متعدد الأدوار.
من جانبه عبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإنماء للاستثمار عن سعادته بتوقيع اتفاقية تطوير مشروع أجدال جدة مع شركة رواسي العقارية، منوهًا بالدور المهم لصناديق التطوير العقاري كوعاء استثماري يساهم في تحفيز الادخار والاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة بزيادة المعروض من الأراضي المطورة من خلال مشروعات التطوير التنموي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة، ويأتي هذا المشروع متماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في قطاع الإسكان ومن خلال زيادة حجم المعروض من الوحدات العقارية.
وأكد الدكتور اليحيى، أنه من المتوقع أن تبدأ عملية التطوير بعد شهر رمضان المبارك مباشرة، حيث سيبدأ العمل فور الانتهاء من استكمال التراخيص النظامية. وعن مستقبل العقار وخاصة في جدة يرى اليحيى أنه من المتوقع أن يشهد نشاطاً وطلباً عاليين لزيادة الطلب بعد التنظيم الحالي في إزالة للأحياء العشوائية الأمر الذي سيؤدي إلى طلب عال وحراك عمراني تنموي مميز. وكذلك الاهتمام الكبير بالمشاريع التنموية الكبيرة التي تشهدها المنطقة منها مشروع “وسط جدة” بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأضاف بغدادي "أن الهدف الاستثماري للصندوق يتثمل في تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط من خلال تطوير البنية التحتية للأرض الواقعة في مدينة جدة.
يشار أن شركة الإنماء للاستثمار هي الذراع الاستثماري لمصرف الإنماء، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية برقم 37-09134 لمزاولة جميع أعمال الأوراق المالية وتشمل التعامل والحفظ والإدارة "إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق والترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية".