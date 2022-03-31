"الإنماء" للاستثمار و"رواسي" يوقعان اتفاقية تطوير مشروع أجدال جدة العقاري

وأكد الدكتور اليحيى، أنه من المتوقع أن تبدأ عملية التطوير بعد شهر رمضان المبارك مباشرة، حيث سيبدأ العمل فور الانتهاء من استكمال التراخيص النظامية. وعن مستقبل العقار وخاصة في جدة يرى اليحيى أنه من المتوقع أن يشهد نشاطاً وطلباً عاليين لزيادة الطلب بعد التنظيم الحالي في إزالة للأحياء العشوائية الأمر الذي سيؤدي إلى طلب عال وحراك عمراني تنموي مميز. وكذلك الاهتمام الكبير بالمشاريع التنموية الكبيرة التي تشهدها المنطقة منها مشروع “وسط جدة” بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.