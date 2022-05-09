"الاتحاد الأوروبي" يشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022

وقال سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه في كلمة عن المعرض: يُعد التعليم والتبادل الأكاديمي من محفزات العلاقات القوية بين الشعوب، ويستضيف الاتحاد الأوروبي ملايين الطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية وباقي أنحاء العالم، ينتسبون إلى جامعاتنا التي تتمتع بالسمعة المرموقة عالميًا والتصنيف الأكاديمي المرتفع والمرافق البحثية المتطورة، في أكثر من 4000 مؤسسة للتعليم العالي.