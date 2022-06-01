الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وإقنايت يطلقان أحدث مبادراتهما

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن إطلاق أحدث مبادراته بالتعاون مع إقنايت "مبادرة دعم أندية الرياضات الإلكترونية" مستهدفين الأندية الإلكترونية بكافة فئاتها بدءًا من الأندية الناشئة ووصولًا للأندية الاحترافية؛ سعيًا منهم لاكتمال جميع أعمدة مجتمع الرياضات الإلكترونية في المملكة.
ويسعى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى أن تكون هذه المبادرة هي الوسيلة التي ستجعل الأندية الإلكترونية السعودية رائدة القطاع حول العالم، وأن تكون نقطة انطلاق لجميع الأندية الإلكترونية كي يمثلوا المملكة في كبرى محافل الرياضات الإلكترونية حول العالم، وأن تصل الأندية الإلكترونية السعودية للاستدامة، وأن يكون مجال عملهم هو شغفهم.
وتنقسم مسارات دعم أندية الرياضات الإلكترونية إلى أربعة مسارات هي: "مسار دعم الأندية الناشئة" ويهدف لدعم وتمكين الأندية الإلكترونية السعودية الحديثة كي تستطيع النهوض والمنافسة مع كبرى الأندية الإلكترونية.. و"مسار دعم الأداء المتميز"، ويهدف لتمكين الأندية الإلكترونية السعودية الراغبة في المشاركة والتنافس في البطولات التي يقيمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.. و"مسار دعم المشاركات الخارجية" الذي يهدف لتمكين الأندية الإلكترونية السعودية بأن تشارك في بطولات الرياضات الإلكترونية حول العالم.. و"مسار دعم الاحترافية" ويهدف لتمكين احترافية الأندية من خلال إنشاء المقرات وتوفير سبل الاحترافية للاعبين.
وقال رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان: مبادرة دعم أندية الرياضات الإلكترونية، أتت من إيماننا بمجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي، وأن نبني لهم قطاعًا مستدامًا يجعل مسارات شغفهم احترافية بشكل أكبر، وأن يمتهنوا مجال شغفهم.
وأضاف: نسعى من هذه المبادرة إلى أن نكمل جميع أعمدة قطاع الرياضات الإلكترونية لدينا في المملكة كبقية المبادرات التي يطلقها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
يشار إلى أنه بإمكان الأندية الإلكترونية السعودية الراغبة في الحصول على الدعم وجعل أنديتها الإلكترونية ذات طابع احترافي، زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية للتقدم: saudiesports.sa/ar/esports-clubs.
ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @Saudi_Esports، يوتيوب Saudi Esports، تويتش saudiesports_