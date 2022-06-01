الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وإقنايت يطلقان أحدث مبادراتهما

ويسعى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى أن تكون هذه المبادرة هي الوسيلة التي ستجعل الأندية الإلكترونية السعودية رائدة القطاع حول العالم، وأن تكون نقطة انطلاق لجميع الأندية الإلكترونية كي يمثلوا المملكة في كبرى محافل الرياضات الإلكترونية حول العالم، وأن تصل الأندية الإلكترونية السعودية للاستدامة، وأن يكون مجال عملهم هو شغفهم.