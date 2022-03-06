"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية الهادفة إلى تنمية منظومة وخدمات الإنترنت في المملكة، وتمكين الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها وإتاحة المجال لشركات القطاع الخاص للحصول على اعتماد وكيل رسمي لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية في المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق السادس من شهر مارس 2022.