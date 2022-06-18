الاحتفالات بالطلاق.. هل هي انتصار أم ردة فعل معاكسة؟

قال المختص والباحث في الشأن الأسري والاجتماعي عبدالرحمن القراش في حديثه لـ"سبق"، إن "الاحتفالات بالطلاق هي حالة تصف مشاعر عقدة النقص التي تصيب بعض الناس عندما يفشل أو يشعر بقلة الحيلة تجاه أمر معين، فيعد نفسه مقياسًا عالميًا وقدوة خرافية في أي مجال، مدعيًا أن غيره من البشر أقل منه وهو الأفضل، ومثال ذلك عندما يحلم أحدنا أن يحقق هدفًا محددًا في أمر ما، كالحب والزواج والوظيفة، ولكن عندما يفشل أو يتعثر في طريقه، ينتقل بسرعة الريح من جانب الثناء على هدفه إلى ذمه، واعتبار كل من نجح فيه فاشلاً مثله لماذا؟ لأن هذا المسكين أو تلك المسكينة جعل من نفسه مسطرة للبشرية يجب أن يقيسوا حياتهم عليه، وهذا خطأ جسيم!".