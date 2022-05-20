الارتفاعات الشاهقة في دبي تخطف اهتمام الزوار خلال صيف حافل بتجارب جذابة

يمكنك أن تتناول العشاء بجوار المسبح اللامتناهي بارتفاع يبلغ 100 متر، مع قائمة طعام غنية بأشهى الأطباق والمقبلات بما في ذلك وعاء سلطة "بوك" ولفائف الكركند والسوشي والكافيار، فبدلًا من الاستلقاء مباشرة تحت أشعة الشمس، يمكن للضيوف حجز طاولة على شرفة المطعم والاستمتاع بالعديد من أشهى الخيارات لدى قائمة طعام منتقاة حافلة بأطباق البحر الأبيض المتوسط الشهيرة بما في ذلك مقبّلات "واغيو بيف كارباشيو" وفطائر "بوراتا" بالكمأ وسمك السلمون المتبل مع المشروب الياباني "يوزو" بمذاقه المميز، إضافة إلى خيارات السوشي العديدة، التي نرشح منها "فيوجن رولز" مثل لفائف "هاماتشي" والروبيان والأفوكادو الشهية.