الارتفاعات الشاهقة في دبي تخطف اهتمام الزوار خلال صيف حافل بتجارب جذابة

تتميز دبي بأنها تحتضن أفخم أماكن الإقامة لملاذ صيفي هادئ حيث الاسترخاء والاستجمام؛ لاستعادة النشاط لدى أفخم الفنادق من فئة الخمس نجوم التي تتميز بإطلالات على مناظر بانورامية خلابة، ومسابح خاصة وأحدث المرافق والخدمات رفيعة المستوى.
"أورا سكاي بول"
يمكنك الاستمتاع بصحبة الأصدقاء بتجربة سباحة استثنائية من أعلى دبي بارتفاع شاهق يصل إلى 200 متر داخل المسبح المتلألئ "أورا" المحطم للأرقام القياسية كأعلى مسبح في العالم بمساحة شاسعة تبلغ 750 مترًا مربعًا بإطلالة مباشرة على أجمل المعالم بما في ذلك نخلة جميرا وبرج العرب وعين دبي.
ويضم الموقع أيضًا مطعمًا أنيقًا يقدم قائمة طعام عالمية تعجّ بالأطباق اللذيذة والنكهات الآسيوية. يُنصح بتجربة طبق سمك السلمون المميز بصلصة "ميسو"، والقرنبيط المشوي، ومثلجات الأناناس بمذاقها الرائع.
"تويغي باي لا كانتين"
الآن حان الوقت لتملأ يومك بالإشراق في محيط أنيق مستوحى من أجواء البحر الأبيض المتوسط داخل المطعم والنادي الشاطئي "تويغي باي لا كانتين" في فندق "بارك حياة دبي".
يمكنك أن تتناول العشاء بجوار المسبح اللامتناهي بارتفاع يبلغ 100 متر، مع قائمة طعام غنية بأشهى الأطباق والمقبلات بما في ذلك وعاء سلطة "بوك" ولفائف الكركند والسوشي والكافيار، فبدلًا من الاستلقاء مباشرة تحت أشعة الشمس، يمكن للضيوف حجز طاولة على شرفة المطعم والاستمتاع بالعديد من أشهى الخيارات لدى قائمة طعام منتقاة حافلة بأطباق البحر الأبيض المتوسط الشهيرة بما في ذلك مقبّلات "واغيو بيف كارباشيو" وفطائر "بوراتا" بالكمأ وسمك السلمون المتبل مع المشروب الياباني "يوزو" بمذاقه المميز، إضافة إلى خيارات السوشي العديدة، التي نرشح منها "فيوجن رولز" مثل لفائف "هاماتشي" والروبيان والأفوكادو الشهية.
وتحتوي الأطباق الرئيسة على أطباق اللحم المشوي الشهي والمأكولات البحرية وأيضًاأطباق المعكرونة المُعدة على يد أمهر الطهاة، والطواجن اللذيذة.
فندق "دبليو دبي" - شاطئ الميناء السياحي
أجمل الليالي الساهرة تنتظر عشاقها في ظل أجواء ساحرة مطعمة بأغنى خيارات الطعام لأشهر الأطباق المحلية والعالمية فضلًا عن ألذ المشروبات، كل هذا وأكثر داخل فندق "دبليو دبي". يقع مطعم "جنجر مون" في الطابق الثاني من الفندق، ويوفر قوائم طعام متجددة لوجبتي الغداء والعشاء.
إنه محيط أنيق يتمتع بشرفة واسعة ومسبح خلاب يطلّ على مناظر بانورامية لخليج الميناء السياحي.
ويمكن للضيوف الاسترخاء تحت أشعة الشمس لاكتساب السمرة المحببة أو تحت ظلال "كبانا" بجانب المسبح لدى"ويت ديك" مع الاستمتاع بأشهى الوجبات الخفيفة والعصائر المنعشة على أنغام الموسيقى.
مطعم "سال" الشاطئي
ويتميز مطعم "سال" بموقع متميز داخل برج العرب، الذي يُعد أحد أشهر الفنادق في العالم. يمكن للضيوف الحجز مسبقًا للاستمتاع بتناول أفخم الأطباق، أو الحصول على طاولة في التراس المستوحى من البحارة إلى جانب المسبح المضاء، أو الاستمتاع بقضاء يوم كامل مع باقة تشمل الشاطئ والمسبح. يوفر المطعم أجواء مريحة حيث يستمتع الزوار بمشهد غروب الشمس الساحر فوق الأفق الشاسع.
إنها أجواء مذهلة تحاكي الريفيرا الأوروبية حيث يرتدي الضيوف الملابس الأنيقة لتذوق أشهى المقبلات البحرية التي يشتهر بها المكان.
"زيتا سفنتي سفن"
ويتميز مطعم "زيتا سفنتي سفن" بموقع رائع على ارتفاع شاهق يبلغ 310 أمتار فوق مستوى سطح البحر مع إطلالات رائعة على أفق المدينة للاستمتاع بأشهى الأطباق الآسيوية العصرية في محيط أنيق على سطح منتجع شاطئ العنوان. وجهة مثالية تنبض بالحياة للاستمتاع بتناول الوجبات وألذ المشروبات مع إطلالات خلابة مشرقة طوال اليوم وتزداد سحرًا في المساء. موقع متميز مع شرفة رائعة وصالة استراحة "لاونج" في الهواء الطلق، بجوار أحد أطول حمامات السباحة اللامتناهية في العالم، بالإضافة إلى 12 "كابانا" داخلية مكيفة الهواء مثالية للمجموعات.
ويقدم هذا المكان المرتفع قائمتي طعام توفر إحداهما الوجبات الخفيفة والمقبلات بجانب المسبح وتشمل وعاء سلطة "بوك" والشطائر المتنوعة والبرغر، في حين أن قائمة الطعام الانتقائية تحتوي على نكهات مميزة بما في ذلك الكركند بصلصة "ميسو" والمحار المثلج والروبيان المقرمش. ومع أطباق الحلوى لمتعة المذاق الذي لا يقاوم لمثلجات "موتشي".
وتنتظرك أشهى وأفخم المأكولات البحرية في محيط رائع يتميز بأجواء ساحرة وإطلالات جذابة، ومن هنا كان "زيتا سفنتي سفن" بالفعل أحد أجمل الوجهات الاستثنائية على أسطح المباني في قلب دبي.