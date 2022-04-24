"الامتياز" تُطلق أحدث منتجاتها للأشمغة من كبرى العلامات التجارية

من جانبه، قدَّم المهندس سامي بن صقر شرحًا عن العلامات التجارية التي تم إطلاقها خلال العرض لمجموعة من أفخم وأرقى أنواع الأشمغة عالية الجودة، مؤكدًا حرص الشركة على تحقيق أعلى درجات الكفاءة في كل عملية من عملياتها باستخدام أحدث الحلول التقنية والإلكترونية المبتكرة، التي أسهمت في بناء اسم تجاري ذي قيمة حقيقية لدى كل العملاء على مدار 40 عامًا.