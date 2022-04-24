"الامتياز" تُطلق أحدث منتجاتها للأشمغة من كبرى العلامات التجارية

في أمسية رمضانية جميلة، وبحضور نخبة من الأمراء ورجال الأعمال والإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت شركة الامتياز عن أحدث منتجاتها وعروضها الخاصة بالأشمغة للعام الحالي.
وأُقيم العرض الذي يُعدُّ الأول والأضخم من نوعه في فندق الهيلتون بالرياض، وشهد إطلاق العديد من العلامات التجارية الخاصة بشركة الامتياز تحت شعار (شركة الامتياز - تميُّز منذ القِدَم).
وألقى الرئيس التنفيذي لشركة الامتياز، الشيخ فهد العجلان، كلمةً رحَّب فيها بالحضور، وأكد أن شركة الامتياز تسعى لتكون الشركة الرائدة الأولى بامتياز في أسواق المملكة العربية السعودية لتقديم المنسوجات والملبوسات السعودية في أرقى صورة عصرية.
وأشار الشيخ العجلان إلى أن شركة الامتياز تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية عدة للحفاظ على مكانتها ونجاحها من خلال الإسهام في تنمية الاقتصاد السعودي، والمشاركة الوطنية الفعَّالة في تشكيل الهوية السعودية، والحفاظ عليها، وتحقيق مصالح المساهمين في الشركة.
من جانبه، قدَّم المهندس سامي بن صقر شرحًا عن العلامات التجارية التي تم إطلاقها خلال العرض لمجموعة من أفخم وأرقى أنواع الأشمغة عالية الجودة، مؤكدًا حرص الشركة على تحقيق أعلى درجات الكفاءة في كل عملية من عملياتها باستخدام أحدث الحلول التقنية والإلكترونية المبتكرة، التي أسهمت في بناء اسم تجاري ذي قيمة حقيقية لدى كل العملاء على مدار 40 عامًا.
يُذكر أن "شركة الامتياز المحدودة" تأسست سنة 1977م، وتعمل وفق نُظم وخطط تسويقية متطورة، ساعدتها على الوصول بالزي السعودي إلى مستويات غير مسبوقة من الرواج والانتشار على الصعيدَيْن المحلي والعربي، وأصبحت من كبرى الشركات التي تجمع العلامات التجارية للأشمغة.
ويمكن الاطلاع على فروع شركة الامتياز من خلال الرابط: http://alemtiaz.com/prcrdpo.html