"الباتلي" يتسَيَّد.. إليك أفضل 5 فحول "وضح" بـ"مهرجان المؤسس للإبل 6"

استعرض نادي الإبل أفضل 5 فحول "وضح" مشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة وسلالتها ومراكز تتويجها ومراحل الحصول على المراكز المتقدمة.
وأظهرت الإحصائية تمسُّك الفحل "الباتلي" لمالكه مبارك بن قريع الدوسري، بالمركز الأول، فيما حافظ كذلك الفحل "الرماني" للمالك ذيب حسن العجمي على المركز الثاني، وتقدم للمركز الثالث الفحل "الرماني" للمالك عبود بن هرسان المقاطي، وتراجع للمركز الرابع الفحل الذي يعود للسلالة "التمامية" للمالك سالم عبدالله البقمي.
وحصل على المركز الخامس الفحل "الباتلي" للمالك خالد العتيبي، فيما غاب عن النسخة السادسة الفحل الذي يعود للسلالة "التمامية" والحاصل على المركز الخامس في النسخة الخامسة لمالكه فهد بن فنيسان السبيعي.
وكشفت إحصائية السلالات للفحول المتوَّجة بالمراكز الخمس الأولى تقاسم السلالة الرمانية والتمامية بواقع مركزين لكل سلالة؛ فيما حصلت السلالة الباتلية على مركز واحد.
ويعود ذكر تسلسل السلالات؛ للحفاظ على سلالات الفحول المنتجة والحرص على إنقاء السلالات التي تظهرُ على إنتاجها ماكن الجمال، وتتيح للمربي الزج بها في غمار منافسات ومسابقات مزايين الإبل والظفر بالفوز أو البيع والاستثمار في إنتاجها.
وبلغت القيمة السوقية للفحول وإنتاجها المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة مليار ريال، شارك بها أكثر من 800 متن من أربع دول خليجية.
وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، قد أقرت رفع عدد مسابقة "الفحل وإنتاجه" إلى 15 متنًا بينها قعود، على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح؛ على ألا يقل عن مفرود ؛ وذلك في خطوة تهدف إلى السماح للمربين باستعراض العدد المكافئ من الإنتاج بما يؤكد جودة إنتاج الفحل.