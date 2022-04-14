"الباتلي" يتسَيَّد.. إليك أفضل 5 فحول "وضح" بـ"مهرجان المؤسس للإبل 6"

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، قد أقرت رفع عدد مسابقة "الفحل وإنتاجه" إلى 15 متنًا بينها قعود، على أن تكون 10 من سن ثنية وأقل، والخمس المتبقية السن مفتوح؛ على ألا يقل عن مفرود ؛ وذلك في خطوة تهدف إلى السماح للمربين باستعراض العدد المكافئ من الإنتاج بما يؤكد جودة إنتاج الفحل.